8 personas perdieron la vida en terrible incendio en una casa de Oklahoma.

Se desconoce qué provocó el intenso fuego.

Autoridades abren investigación de un posible homicidio múltiple. Incendio casa Oklahoma muertos. Otra fatal tragedia ha sido registrada en el estado de Oklahoma, esto luego de que se registrara un misterioso incendio dentro de una casa dejando saldo mortal, se tiene la sospecha de que el acto fue un intento de homicidio por lo que las autoridades se encuentran investigando actualmente. La tragedia comenzó a correr a través del portal de la agencia The Associated Press, donde se confirmó que ocho personas fueron encontradas al interior de una casa en llamas en el área de Tulsa en el estado de Oklahoma, desafortunadamente las víctimas ya no contaban con signos vitales. Incendio en una casa de Oklahoma deja a 8 muertos AP señaló que las muertes se están investigando bajo la categoría de homicidio múltiple, según los informes que las mismas autoridades han proporcionado. El incendio fue reportado alrededor de las 4:00 p.m de este jueves 27 de octubre en una tranquila zona residencial de Broken Arrow, Oklahoma, misma que se encuentra a unos 20 kilómetros del sureste de Tulsa. Según los informes, la policía de Broken señaló que aunque el incendio y las muertes están siendo investigados como homicidio, no creen que exista la amenaza para el resto de los pobladores, se espera dar con la verdadera causa que provocó el incidente para esclarecer el caso. Archivado como: Incendio casa Oklahoma muertos.

Se trataba de una familia de 8 personas, incluyendo menores de edad Mediante un comunicado dado por redes sociales, fue que la policía de Broken Arrow confirmó la terrible tragedia, “El Departamento de Policía de Broken Arrow puede confirmar 8 muertos en una casa en el bloque 400 de S Hickory Ave. BAPD, continúa investigando las circunstancias que rodean el incidente. Es una escena compleja dado el estado de la casa por los daños del incendio. Esto sigue bajo investigación”, señalaron a través de Twitter. Por otro lado el portal de AP reseñó que el portavoz de la policía, Ethan Hutchins mencionó que la escena era compleja “con muchas partes móviles”, no se dio a conocer otra información de inmediato. Vecinos aseguraron que quienes vivían en el hogar que fue incendiado era una familia compuesta por 8 integrantes. Archivado como: Incendio casa Oklahoma muertos.

Las autoridades investigan el incendio como un posible homicidio múltiple Dicha familia estaba compuesta por dos adultos y seis niños, pero Ethan Hutchins dijo que los cuerpos no han sido identificados positivamente. “Comprensiblemente, esto es un shock para Broken Arrow. Es una ciudad segura. Broken Arrow no tiene este tipo de situación todos los días”, expresó el portavoz de la policía, Ethan Hutchins, según The Associated Press. Se dio a conocer a través del portal de La Opinión que también la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU estaba ayudando en la investigación sobre el incendio que acabó con la vida de la familia compuesta por 8 personas, entre ellos menores de edad. Archivado como: Incendio casa Oklahoma muertos.

Una mujer fue testigo de la terrible escena del incendio en EEUU Mientras que AP reveló el testimonio de una de las personas que fue testigo del terrible incidente, se trata de Catelin Powers quién iba conduciendo su vehículo con sus hijos a bordo cuando vio una gran columna de humo, “Cuando me acerqué a la casa, vi que salía humo de la parte superior de la casa, que parecía quizás el ático”, dijo a The Associated Press. La testigo señaló que vio a varias personas paradas frente a la casa mientras que un hombre arrastraba a una mujer que estaba inconsciente, “Sus brazos estaban caídos a los costados. Llevaba pantalones cortos muy cortos o ropa interior y una camisa ajustada”, señaló Powers. Describió a la persona como alguien con tez bronceada y que parecía de aproximadamente 20 años. Archivado como: Incendio casa Oklahoma muertos.