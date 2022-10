Nodal dedica canción de despecho y aseguran que manda indirecta a Belinda

“Quiero saber, quién de noche cuando le pagaron mal en el amor la devolvió, se vengó… Felicidades a los buenos seres humanos que no hicieron nada, pero a mí también me pasó y yo también me vengué ¿y saben qué le dije?… Le dije, ‘¿Sabes qué? No te contaron mal'”, se le escucha decir a Nodal para luego comenzar a entonar su exitoso tema.

Varios especularon que se trataba de una indirecta que iba para Belinda por todos los rumores de infidelidad que se levantaron en contra de la protagonista de ‘Bienvenidos al Edén’ y más aún por haber sido captada siendo toda una coqueta con otros famosos (esto ya cuando no mantenía una relación con Nodal). Archivado como: Nodal manda indirecta Belinda.