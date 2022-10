De acuerdo con los reportes el locutor llevaba aproximadamente una hora de su programa cuando la música se detuvo a la mitad de una canción, minutos después los radioescuchas siguieron disfrutando de la melodía que había sido pausada pero el también DJ ya no regresó. Tim inició su carrera como locutor en Radio Orwell en Ipswich en 1986 posteriormente aseguró el espacio para el desayuno en GenX Radio Suffolk. Archivado como: Muere locutor Tim Gough.

La triste noticia se dio a conocer a través del portal británico de The Sun , donde revelaron que el locutor fue identificado como Tim Gough quien tenía 55 años de edad, el querido presentador perdió la vida de manera repentina cuando se encontraba al aire presentando su programa.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de quien fue una reconocido locutor de radio, lo peor de todo fue la manera en que perdió la vida, causando gran tristeza y escalofríos a quienes presenciaron el momento.

De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este sexto mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias.

"Nuestro amor a su familia, hijo, hermana, hermano y madre, Tim estaba haciendo lo que amaba", concluyó el breve mensaje que dio luego de que se confirmara que el querido locutor murió en pleno programa en vivo. Los radioescuchas no sabían qué era lo que estaba pasando o el por qué se había frenado la música hasta más tarde.

Medios locales afirman que aparentemente murió por un presunto ataque al corazón alrededor de las 7:50 a.m de este lunes, nadie esperaba que en cuestión de minutos la tragedia se hiciera presente. Pues mientras el locutor se encontraba presentando su programa la muerte lo sorprendió.

Las condolencias se hacen presentes tras la muerte del locutor de radio

Ante la sensible noticia del fallecimiento del locutor de GenX Radio, las condolencias no tardaron en hacerse presentes, una de sus colegas expresó que, “Estoy devastada. Tim me enseñó a hablar por radio y lo extrañaré mucho”; un oyente también lamentó la muerte de Tim, “Leyenda de la radio local. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y colegas”.

"Cuando se activó la copia de seguridad automática, me gustaría pensar que le habría parecido gracioso que sonara 'Toca esa música funky hasta que me muera' dos veces en la hora posterior a su fallecimiento. RIP Tim: todos tus oyentes te extrañarán mucho", señaló el joven. Tim abrió su programa esta mañana anunciando que la estación se lanzará en DAB la próxima semana, posteriormente dio el clima para después pasar a la melodía que fue pausada.