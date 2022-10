El nombre de la popular modelo de Onlyfans mexicana se ha visto en tendencias durante las últimas horas, y no precisamente por algunas de sus ‘reveladoras’ imágenes. Se trata de la influencer Karely Ruiz sufre accidente automovilístico en pleno festejo de su cumpleaños.

Sin embargo, minutos más tarde la influencer compartió por la misma red social que se habían “Volteado” . “Pasó lo que no queríamos que nos pasara, se volteó todo” fueron las palabras que se escuchó decir a Karely Ruiz en el video en el que mostró cómo quedó su camioneta, sin embargo se desconoce si la mexicana era quien manejaba.

En una historia anterior al accidente, Karely Ruiz afirmó que ella fue la responsable del viaje a las costas de Tamaulipas y explicó que sintió un adrenalina mientras manejaba de noche, por suerte el viaje no salió mal y llegaron con bien a su destino.

“Bebés, todo bien, gracias a Dios. Me duele todo el cuerpo, pero no pasó nada grave”, y “Los amo, gracias por tanto amor, ya voy en camino a casa, necesito descansar”. escribió en un par de imágenes donde se ve a la influencer digital.

Tras la preocupación de sus fanáticos, un par de horas después la modelo de Onlyfans reapareció en una historia de su popular cuenta de Instagram , esto con la finalidad de hacer saber que todo estaba en orden y no se pasó a mayores.

Usuarios de redes sociales la atacaron: “Pues eres de plástico, así no te pasa nada”

Finalmente, hace algunas horas Karely Ruiz también realizó una publicación en su perfil. Presuntamente con la finalidad de hacer saber que se encontraba estable y que los rumores de que una tragedia había sucedió fueran desmentidos.

“Gracias por todos sus mensajes lindos, gracias a Dios todo bien”, escribió en la imagen que alcanza los casi 400 mil likes. Usuarios de redes no dudaron en escribirle: “Que bueno amor, me preocupaste”, “Jajaja pues eres de plástico, así no te pasa nada”, por destacar algunos.