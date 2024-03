Dicen la verdad sobre la supuesta muerte de José Ramón Fernández

No pasó mucho tiempo para que en redes sociales se difundiera el rumor que José Ramón Fernández murió, ¿qué pasó en realidad?

Algo que muchos no se explican es que ya no lo ven con tanta frecuencia en este programa.

Al no aparecer Fernández en la pantalla de televisión muchos creyeron que quien había muerto había sido él, pero no es así.

Envían deseos de pronta resignación a ‘Joserra’

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el también periodista Odin Ciani le envió su pésame a José Ramón Fernández.

No obstante, varios usuarios no se tomaron a bien este mensaje, pues el propio ‘Joserra’ no ha expresado nada sobre el deceso de su sobrina.

«Siento mucho tu pérdida… Acompaño en tu dolor y en el de su madre, tu hermana, tus otros sobrinos y su pequeño bebé en la pérdida dolorosa de la familia…».

Por último, Ciani le reiteró al periodista que estaba con él y con sus seres queridos que están viviendo está gran pérdida.