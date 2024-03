UH: Kate Middleton reaparece y confirma que tiene cáncer

Si bien, las preocupaciones crecieron después de que Kate ya no se dejara ver de manera pública, y ahora, la verdad ha salido a la luz.

La princesa de Gales da desalentadora noticia

«Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento», dijo

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia», añadió.

«Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo para recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento», expresó Kate.

«Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos», señaló.