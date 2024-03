Luis R. Conríquez denuncia agresión por parte de la familia de su exesposa

Luis R Conríquez, famoso cantautor de corridos bélicos, vivió un altercado violento con su ex esposa durante su estancia en Puerto Peñasco, Sonora.

Agredido por su ex y más mujeres

En un video compartido por Luis R Conríquez en redes sociales, se revela que su ex esposa, Karen Camacho, no actuó sola en el incidente.

Según el material, Karen llegó al lugar en compañía de la ex suegra del intérprete, su ex cuñada y una mujer no identificada.

Este detalle arroja luz sobre la complejidad del altercado, sugiriendo posiblemente un plan premeditado o una coordinación entre las involucradas.

Las circunstancias del enfrentamiento adquieren relevancia, surgen interrogantes sobre los motivos y dinámicas entre las partes involucradas.