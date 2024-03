Exesposa de Luis R. Conriquez sale a decir la verdad tras ser acusada de golpear al cantante

Sin embargo, con lo que no contaba el cantante era que Karen Caro, también en sus redes sociales, saliera a decir la verdad.

Vaya escándalo que provocó Luis R Conriquez en redes sociales luego de que acusara a su ex esposa de golpearlo en la cara y el cuerpo.

Ahora, está en boca de todos luego de que revelara que su ex esposa, junto con otras personas, lo había golpeado.

Como se mencionó anteriormente, Luis R Conriquez confesó en un video que publicó en sus redes que su ex esposa lo había golpeado.

«No se puede andar de novio antes de estar divorciado»

Luego de que Luis R Conriquez acusara a su ex esposa (¿o esposa actual?) de haberlo golpeado, pasó lo que nadie veía venir.

Por medio de sus historias de Instagram, Karen Caro compartió una serie de capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con el cantante.

Lo que se observa claramente en estas conversaciones, o eso parece indicar, es que ella le pide que acelere el proceso de divorcio.

«Pues apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado», expresó Karen.