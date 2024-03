Yolanda Andrade revela supuestos romances de Laura Zapata con otras mujeres

Yolanda Andrade, de manera jocosa, instó a la prensa a descubrir quiénes eran. Hasta ahora, Laura Zapata no ha dado ninguna declaración al respecto.

Aunque la presentadora no mencionó nombres, explicó que una de las parejas sentimentales de la actriz había fallecido recientemente, mientras que la otra gozaba de buena salud.

«Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante», dijo.

«Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura», comenzó diciendo la actriz a las cámaras de la presna.

Andrade quedó muy afectada

La presentadora, diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, respondió a los comentarios de Laura Zapata. La actriz insinuó que su enfermedad era karma.

La conductora, visiblemente afectada, rechazó las palabras de Zapata, lamentando su hostilidad. «Esta señora dice cosas muy desagradables»

«Debería encontrar la paz. ¿Cuándo me enfermé, dijiste que me lo merecía? Es triste que alguien le diga a otra persona que su madre no la quería», comentó.

«Creo que ella lleva en su corazón mucho odio y envidia», expresó la conductora, revelando el profundo impacto emocional que las palabras de Zapata tuvieron en ella. VER VIDEO AQUÍ.