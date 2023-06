3.Día del orgullo autista: ¿Cómo celebrarlo? Sé respetuoso

Una forma de celebrar el autismo es siendo respetuoso hacia la comunidad con Trastorno del Espectro Autista; en ocasiones, el desconocimiento de esta condición lleva a tratar a las personas con autismo como si fueran niños, incluso en la edad adulta. Es importante dirigirse a las personas con su nombre, de manera directa y evitar decir palabras que puedan ser interpretadas de manera literal.

También es recomendable respetar la manera de ser de las personas con autismo; por ejemplo, si no le gusta dar la mano, o si prefieren evitar o hablar de un tema en particular, es importante escucharles con atención, esperando siempre una respuesta; algo que debes evitar es ignorar a una persona con autismo o actuar como si no se encontrara presente.