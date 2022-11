El show se tuvo que detener por algunos minutos, pues justo cuando muchos pensaban que la intérprete de ‘Mala Fama’ iba a cancelar el concierto, Danna le dio la sorpresiva noticia a sus fans de que el concierto tenía que continuar, pues no por ese percance iba a dejar tirado el evento. Archivado como: Danna Paola le pide ayuda a Canelo

“Oye amigo @canelo, ¿Qué hago en estos casos? Tengo mi primer auditorio nacional el miércoles”, escribió por medio de sus historias de Instagram. Hasta el momento canelo no ha publicado algún video en redes sociales respondiéndole a la mexicana, pero se espera que pronto le ayude a Danna Paola con su percance. Archivado como: Danna Paola le pide ayuda a Canelo

¿Cómo se encuentra Danna Paola?

De acuerdo con la revista Quién, Danna Paola aseguró que tras el golpe que sufrió, se encuentra bien, pues el problema no pasó a mayores. Los servicios médicos que se encontraban en el backstage, inmediatamente atendieron a la mexicana, pues la vendaron en ese momento para detener el sangrado.

“Literal, está gigante”, comentó refiriéndose a la lesión arriba de su ojo. “Tengo una bola aquí, pero no importa, vamos a seguir. Después de todo lo que he pasado esta noche, estos meses, yo no pienso dejar este escenario hasta que termine”, dijo la cantante antes de recibir las ovaciones por parte de la gente presente. Archivado como: Danna Paola le pide ayuda a Canelo