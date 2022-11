Ahora, lamentablemente, se ha confirmado el sensible fallecimiento de Budd a los 90 años de edad, algunos medios de comunicación mencionaron que perdió la vida tras haberse enfermado a principios de esta semana. Sin embargo, hasta el momento de la redacción no hay nada confirmado aún.

“Que triste noticia”

Otros usuarios enviaron sus condolencias y despidieron a Friedman: “Que triste noticia. El fin de una era. Qué vida… Supongo que todas las cosas deben llegar a su fin, pero aún así… RIP Budd, tu luz brillará para siempre”, “Lo conocí una vez en LA Improv. Yo solo era un cliente imbécil, y él no podría haber sido más amable. DEP amigo”.

El libro de Friedman, “The Improv: An Oral History of the Comedy Club That Revolutionized Stand-Up”, en coautoría con Tripp Whetsell, incluye un prólogo de Jay Leno y comentarios de muchos de los comediantes que aparecieron en el escenario de Improv a lo largo de los años. Archivado como: Muere comediante Budd Friedman