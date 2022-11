El show se tuvo que detener por algunos minutos, pues justo cuando muchos pensaban que la intérprete de ‘Mala Fama’ iba a cancelar el concierto, Danna le dio la sorpresiva noticia a sus fans de que el concierto tenía que continuar, pues no por ese percance iba a dejar tirado el evento. Archivado como: Danna Paola accidente escenario

Danna Paola accidente escenario: Así fue su reacción y esto le dijo a su público

Danna tuvo que salir del escenario, pero no antes de explicarle al público lo sucedido: “Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro”, aseguró la cantante a los fans antes de solicitar ayuda médica en el backstage, comunicó Infobae.

Luego de algunos minutos, la cantante mexicana reapareció en escenario pero con una venda en la cabeza, explicándole a su público más a detalle lo que le sucedió: “Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, dijo según El Heraldo de México. El video ha sido compartido por todas las redes sociales. Archivado como: Danna Paola accidente escenario