Andy Benavides se pronunció ante la captura de su suegro, el líder de “Columna Armada”

Ese mismo día y un par de horas más tarde de la captura de su suegro, la influencer Andy Benavides se vio vinculada en otro escándalo, pero ahora gracias a su esposo Octavio Leal Cavazos quien también había sido detenido por agredir a un médico, de quien supuestamente se dice tenía un amorío con Andy y los descubrió, tomando venganza él mismo y logró dañarlo mientras portaba armas blancas como un bate, navaja, cuerda para someterlo y un taser con el que le dio repetidas descargas.

Ante esto, según el portal Plano Informativo, Benavides no había emitido ninguna opinión, sin embargo la intriga de los internautas la convirtieron en tendencia durante todo el día, por lo que la influencer se pronunció con un comunicado a través de su Instagram donde decía lo siguiente: “Estoy enterada por algunas noticias de la situación legal del papá de Tavo, a quien no conozco y no sé nada del tema, ya que el nunca ha sido parte de mi vida ni de la de mis hijas y espero de todo corazón se aclare todo muy pronto”, escribió en su cuenta de Instagram ante la caida del líder de “Columna Armada”: Grupo delictivo. “Por otro lado, sé que Tavo, por un lamentable altercado, que nada tiene que ver con la situación anterior y que gracias a Dios no pasó a mayores, fue trasladado por unas horas para cumplir con los procedimientos de las autoridades y se aclaró todo.”, escribió Andy en su historia temporal.