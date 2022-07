Pues en el programa aseguraron que Piqué le presentó a sus hijos a la chica rubia que trabajaba de mesera en un bar, misma que el jugador contrató para llevarla a trabajar en sus empresas. De acuerdo a lo que Elisa Beristaín comentó durante la emisión de Chisme No Like, esto ocurrió durante un evento deportivo que tuvo con Milan y Sasha.

Fue a través del programa de Chisme No Like en donde tocaron el tema de uno de los acuerdos que tenían Shakira y Piqué el cual consistía en que ninguno de los dos iban a presentar parejas ni colocar en sus redes fotografías de otras personas, pero tal parece que esa situación se salió de las manos.

Aseguran que los hijos de Piqué ya conocen a la supuesta amante

“En ese evento deportivo resulta que se lleva a esta mujer, no la presentó como ‘está es mi novia oficial’ ante los niños pero sí estuvo conviviendo con los hijos de Shakira… El hizo un viaje a unos países árabes y ahí nuestras cucarachas (los reporteros) lo vieron con la mujer y se trata de esta jovencita de 22 años”, expresó Elisa Beristaín. EL VIDEO AQUÍ

Esta noticia fue confirmada por el podcast de Mamarazzis, conducido por las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa mismas que han estado al tanto del jugador de fútbol, “Gerard Piqué decidió llevarse ahí a sus hijos, resulta que esta chica también estaba en ese recinto. También es cierto que me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja (Shakira y Piqué), no sé en calidad de qué, me imagino que como una compañera de trabajo más”, aseguraron. PARA VER EL VIDEO DEL PODCAST DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Hijos de Piqué amante.