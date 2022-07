Jennifer López da nuevamente de qué hablar

La cantante y actriz sufre vergonzoso incidente en pleno escenario

Recientemente, fue captada con Ben Affleck en un mercado de productos de segunda mano

¡Lo que le faltaba! En un año en el que ha pasado por todo, desde los estrenos de su película Marry me y su documental Halftime en la plataforma Netlfix, hasta ser duramente criticada por presentar a su hija Emme con pronombres neutros, ahora la cantante y actriz Jennifer López (JLo) sufre vergonzoso incidente en pleno escenario.

Recientemente, la intérprete de temas como If you had my love y Love don’t cost a thing, entre muchos otros, fue captada con su prometido (aunque muchos aseguran que ya están casados), el actor y productor Ben Affleck, en un mercado de productos de segunda mano, ¿ya no le alcanza el dinero?

JLo, más espectacular que nunca

Con más de 217 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, lo que la convierte en una de las celebridades con mayor número de seguidores en todo el mundo, JLo compartió su última públicación el pasado míercoles 29 de junio, ocasión que aprovechó para desear un ‘Happy hump day’.

Podría sonar extraño, pero se trata de una tendencia que cada vez se ha vuelto más popular en redes sociales para celebrar que se está a mitad de semana, pero más que este hecho, lo que más llamó la atención de los usuarios es la inigualable belleza de Jennifer López a sus casi 53 años de edad. ¡Espectacular!