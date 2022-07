Dicen los ‘vínculos’ que supuestamente tiene el expresidente

Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”. “No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.

Luego que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 26 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no hará juicios sumarios, no fabricará delitos y que no se perseguirá a nadie, de acuerdo con Agencia El Universal. Archivado como: Investigación Enrique Peña Nieto