Tomás cuenta las redes como comenzó la historia de amor

Cam y Pereyra estudiaron juntos Teología en el seminario y aunque allí nada pasó entre ellos, sostuvieron unos tres encuentros. El amor los flechó cuando años después se reencontraron y ninguno vestía sus hábitos.

Tras este encuentro como Laicos, empezaron a conversar por sus cuentas personales en Instagram. “Ella me vio como nuevo en Instagram y me agregó… luego me escribió y aquí estamos”, confiesa el ex seminarista. Archivado: Colgaron los hábitos por amor