¿Ya no hay respeto?, sacerdote da misa rapeando con gorra y lentes

El cura aseguró que quería intentar dar misa de esa manera

Por otro lado, el sacerdote aseguró para el medio que es la primera vez que lo realizaba, además de señalar que siempre quiso intentar dar una misa al estilo del rap, hablando de la Biblia y sus pasajes con un “beat” de fondo.

A pesar de que no escucha rap, el entusiasmo por realizar una misa de manera diferente no detuvo al cura, sin embargo, no es la primera vez que el sacerdote llama la atención o se ve envuelto en una polémica, existen sucesos anteriores que hicieron cuestionar al celebrante.