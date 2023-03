Corea del Norte lanza dos misiles en medio de tensiones

Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron sus ejercicios militares

El país norcoreano señaló que es una táctica de ataque

¡RESPONDE A TENSIONES! Corea del Norte, lanzó dos misiles al mar después de que Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron con los ejercicios militare. Dicha situación marcó un panorama de “ataque” y por ello, decidió responder mostrando su poder a través de esta demostración de misiles. Ante la situación, el país surcoreano no dudó en hablar al respecto.

En días pasados, Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, señaló que se encontraban listos para atacar a Estados Unidos si es que siguen las provocaciones en su contra y por supuesto, detalló que “están al tanto de los movimientos militares inquietos” por parte de estos dos países. Por ello, crece la incertidumbre ante la muestra de poder que envió Corea del Norte.

COREA DEL NORTE RESPONDE A TENSIONES

Corea del Norte probó dos misiles balísticos de corto alcance en otra demostración de fuerza el martes, un día después de que Estados Unidos y Corea del Sur iniciaran ejercicios militares que Pyongyang considera un ensayo de invasión, informó la agencia The Associated Press. Por ello, el país norcoreano no dudó en responder a cualquier “provocación”.

Por el momento, Estados Unidos no dio declaraciones de amenaza. La situación se convirtió en algo diferente por parte de Corea del Sur, quienes informaron los hechos que ocurrieron durante los ejercicios militares que realizaron. Mientras tanto, se conoce que Corea del Norte está al tanto de los movimientos armados que puedan surgir.