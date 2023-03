De primero, el bailarín se desvivió por la cantante mencionando en pleno programa que “es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos”, dijo nen el show de la cadena Cuatro .

Fue a través de un programa español, llamado First dates, el cual se encarga de reunir a distintas celebridades en su show, para entablar una conversación. En esta ocasión el invitado fue Juan Manuel Vera, ex profesor de zumba de la cantante colombiana Shakira quien decidió romper el silencio.

Profesor Zumba Shakira Piqué. Los problemas que han tenido tanto Shakira como Gerard Piqué luego de haber anunciado su separación, han sido constantes, a tal grado que después de meses aún continúan generando polémica. Ahora, ha surgido un ‘secreto’ que la cantante colombiana había dicho de su ex cuando aún estaban casados.

Fue en ese momento cuando Juanma mencionó algo que le había dicho la cantante latina cuando le daba clases de baile en su casa. Incluso el canal Cuatro mostró el video con las declaraciones del bailarín donde expresa qué le dijo la artista sobre su ex esposo en ese momento. Archivado como: Profesor Zumba Shakira Piqué

Luego reveló que para el año del 2015, en ese momento la artista se encontraba embarazada de se segundo hijo con el futbolista, el profesor acudía a la casa la cual se ubica en Barcelona, para darle clases de Zumba. Sin embargo, no fue todo lo que mencionó en la entrevista de First dates

“Fue un comentario como muy gracioso”

De acuerdo con las palabras del profesor fue como una broma de Shakira sobre Piqué: “Fue un comentario como muy gracioso… no fue una confesión, fue como una broma en la que a mí me dejó en muy buen lugar. Ahora tú me das a mí una pelota de fútbol, fliparías porque soy malísimo jugando al fútbol”.

El tema salió debido a que Juanma había mencionado que él también era de Barcelona, por lo según sus palabras la colombiana no podía creer que fuera catalán. “No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así”, le expresó la intérprete. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Profesor Zumba Shakira Piqué