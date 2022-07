Chiquis Rivera enciende de nuevo las redes sociales.

Hace perreo intenso presumiendo su retaguardia.

Eleva la temperatura con enterizo transparente.

Chiquis Rivera perreo extremo. Chiquis Rivera ha quedado legalmente divorciada de Lorenzo Méndez y no cabe duda que ha sabido como celebrar su oficial soltería, pues acudió a un club en Miami donde se desató a más no poder y bailó hasta el suelo. Bien sabemos que las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo.

De nueva cuenta las redes sociales han dado de que hablar, pues miles de famosos se centran en el ojo del huracán al momento de hacer pública su vida privada, y que creen, pues ahora resulta que Chiquis Rivera vuelve a causar controversia a través de estas plataformas con extrovertido outfit de lo más transparente.

Chiquis Rivera vuelve a encender las redes sociales

No cabe duda que la extravagante artista musical, es una de las celebridades más queridas y odiadas en el mundo del espectáculo, ya que si bien es una persona que le gusta la fiesta, y se le ha visto envuelta en la polémica, ya sea con su familia o en su vida personal y por lo general suele encender las redes como en este caso.

En esta ocasión, la hija de Jenni Rivera ha decidido presumir su nueva figura de una manera como solo ella sabe hacerlo, con un perreo intenso y llegando hasta el suelo es como Chiquis sigue celebrando que está oficialmente divorciada de su expareja Lorenzo Méndez, pero eso no fue todo, sino el tremendo outfit que traía puesto. Archivado como: Chiquis Rivera perreo extremo.