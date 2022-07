“Me estaba muriendo, muriendo, muriendo. No hice caso, porque tampoco soy muy obediente. Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, ‘bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. Es una cosa terrible”, expresó durante el programa de Imagen Tv. Archivado como: Andrés García sufre enfermedad.

Andrés García revela que lucha contra la cirrosis

“No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo. Me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, nudillos, omoplatos y en varias partes del cuerpo. De hecho, creo que tengo roto un par de huesos porque ya no he querido ir al hospital porque estoy harto de hospitales”, siguió revelando el actor.

Andrés García ha superado, entre otros males, la leucemia y el cáncer en la próstata, ahora está aprendiendo a vivir con la cirrosis, "Me estaban dando unas pastillas que son buenas para tranquilizarse, un ansiolítico y otras cosas nuevas, más modernas. Resulta que amanecía golpeado todos los días y sangre en la cama, en el piso, en el buró. La veo difícil pero voy a hacer la lucha", expresó.