“Ayer tuve un evento también con él y habló súper mal de mí, supuestamente es el artista principal de acá… Y no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas”, fueron las palabras que Ryan Castro compartió durante una de las presentaciones en Colombia en donde Nodal presentaría su ‘Forajido Tour 2022’. Archivado como: Cantantes denuncian Christian Nodal.

Cabe señalar que es momento en que Nodal no ha respondido a las acusaciones que ha sido señalado por parte de los cantantes colombianos, no se ha pronunciado ni en redes sociales ni con la prensa pero tarde que temprano tendrá que hacerlo ya que aseguran que mucha gente que asistió a su concierto en Colombia se quedó molesta ante la denuncia que hicieron ambos intérpretes en contra del joven de 23 años. Archivado como: Cantantes denuncian Christian Nodal.

Nodal se toma un descanso en su carrera artística

Ante lo sucedido la reacción de los internautas no se hizo esperar: “Ese Nodal ya no sabe como figurar… la Belinda lo dejo bien rayado del coco”, “Que no vuelva a Colombia acá hay mejor artistas que él”, “Jajaja y luego anda chillando diciendo que le tiran mi… y no se que”, “Nodal es un payaso, deja los eventos tirados, es irresponsable”, “Ese Nodal no sirve pa’ que lo invitan”, “Nodal se hizo el cajón solito!”, se puede leer en redes sociales.

Luego de que el cantante de regional mexicano pasara por la separación de su expareja, la arista Belinda y mencionara en diversos escenarios que esté cuidando su salud mental, comunicó a través de su Instagram oficial que se alejará de los escenarios durante dos meses, para después continuar con su gira que se extenderá a Estados Unidos, finalmente agradeció a los fanáticos de diversos países por su entrega durante los shows. Archivado como: Cantantes denuncian Christian Nodal.