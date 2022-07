Andrés García nuevamente causó gran preocupación en las personas que le siguen fielmente luego de que advirtiera que ya no le queda mucho tiempo de vida, afirmó sentirse decaído; desafortunadamente su salud sigue empeorando y constantemente sufre de caídas, pero esta última fue una fuerte.

“Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”

Dentro de la descripción de su video agregó lo siguiente: “Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más”.

Durante el video que el actor de origen dominicano compartió recientemente explicó que no es la primera vez que le ocurre un accidente debido a las complicaciones que ha presentado en su salud, “Mi gente, me vengo cayendo todos los días… Cada paso que doy me estoy cayendo ¿cómo voy a vivir así? Hubiera vivido de otra manera”, aseguró Andrés García. Archivado como: Andrés García sufre caída.