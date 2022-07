Thalía se ha colocado en el centro de la polémica luego de que Laura Zapata diera a conocer el deceso de Doña Mange mediante redes sociales, pues la cantante no asistió al funeral a despedir a su abuela. Sin embargo en redes sociales se dejó ver felicitando a su hijo por motivo de su cumpleaños, ahora tunden a la también actriz por lo que hizo este 4 de julio tras la muerte de la señora Eva.

Critican Thalía luto abuela. El pasado 25 de junio fue que se dio a conocer la triste noticia del sensible fallecimiento de Doña Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata a la edad de 104 años. Tras su muerte la protagonista de ‘María la del Barrio’ se ha colocado en el ojo del huracán por no guardarle el luto merecido a su difunta abuela.

Mediante su cuenta oficial de Instagram fue que Thalía compartió uno de los momentos que pasó tras su celebración del 4 de julio tras la muerte de su abuela Doña Eva. Sin embargo, esto no fue tanto del agrado de los internautas, pues hay quienes dijeron que les pareció ‘de mal gusto’ que no guardara luto a la señora Mange. Archivado como: Critican Thalía luto abuela.

Nuevamente la intérprete de ‘Piel morena’ se colocó dentro del ojo del huracán, pues tal parece que no le bastó que los usuarios internautas la atacaran luego de que compartiera una serie de fotografías festejando el cumpleaños #11 de su hijo Matthew Alejandro, ya que otra vez dejó ver lo que hizo este 4 de julio.

Así fue la contundente reacción de los internautas hacía Thalía

Cómo era de esperarse la reacción de los internautas se hizo presente de inmediato y no de una buena forma que digamos, pues llenaron de criticas a Thalía luego de verla disfrutar de un crucero mientras su familia está atravesando un proceso de duelo tras la partida de su abuela.

“Y la abuelita?”, “Que cosa como llevan el luto los artistas , un día lloran mucho y al otro salen risa y disfrutando”, “Cual luto”, “Por qué no despediste a tu abuela?”, “Lo bueno que el luto lo lleva a dentro se su corazón”, “El dinero compra todo”, “¿Qué no se murió la abuela?”, “Que falta de respeto enserio, primero no se despide de su abuelita y ahora está a risa y risa”, compartieron algunos internautas. Archivado como: Critican Thalía luto abuela.