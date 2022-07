Una actriz de contenido para adultos identificada como Wednesday Nyte ha muerto a sus 31 años.

El deceso parece estar rodeado de misterio y la familia busca respuestas.

La víctima había ganado popularidad recientemente en el portal de OnlyFans.

La muerte prematura de la estrella del porno Wednesday Nyte, cuyo nombre real es Heather Sargent, de 31 años, está rodeada de misterio y la familia sigue buscando respuestas. El deceso en circunstancias no precisadas ocurrió el 18 de junio en Las Vegas, según informó el mes pasado XBiz, citado por el New York Post el martes 5 de julio.

Los detalles que rodean la muerte de la actriz de contenido para adultos aún no están claros, pero una mujer quien afirmó ser la hermana de la víctima acudió a Twitter el 26 de junio para insinuar que podría haber ocurrido un delito. “La persona que estábamos buscando ha sido encontrada”, escribió Haley Sargent. “En este momento no hay nada más de lo que yo o su familia/amigos podamos hablar. Por favor, no hagan preguntas. Por favor, respeten a mi hermana, es todo lo que pido. Déjenla descansar en paz”.

Repentina muerte de la actriz de cine para adultos Wednesday Nyte

Haley Sargent también compartió un enlace a la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe para supuestamente reunir el dinero necesario para trasladar el cuerpo de Wednesday Nyte desde Nevada hasta su natal Georgia. El Post acotó que se puso en contacto con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas para obtener más información sobre el caso, pero no proporcionó mayores detalles.

Wednesday Nyte solo apareció en un puñado de películas profesionales, pero se ganó una importante base de seguidores tanto en el portal de OnlyFans como en las redes sociales. En Twitter, la esbelta y tatuada mujer contaba con 308,000 seguidores, mientras que más de 26,000 fanáticos la seguían en Instagram.