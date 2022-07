Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente reveló que su lectura de cartas no comenzaba para nada bien y confirmó que la novia de Carlos Calderón, Vanessa Lyon, ha callado por mucho tiempo lo que ha vivido en su relación: “Las cartas me están diciendo que ella es una mujer que se ha sentido derrumbada”.

“Esta carta me dice que hay ‘plata’ (dinero) de por medio. Él sabía lo que estaba haciendo. Antes de meterse con él, ella lo pensó varias veces, sin embargo, lo dejó todo para mudarse a Florida y seguirlo a él, pero cometió un gran error, debíó haberse dado más de dos años para conocerlo porque él no ha estado muy bien y por eso las mujeres no le han durado”, dijo la psíquica.

“Hay muchas cosas que a él no le conviene que se sepan”

A punto de finalizar con su lectura de cartas, Vieira Vidente dijo que a Carlos Calderón no le conviene que se sepan muchas cosas: “Él ha golpeado, no solo físicamente, sino también psicológicamente, a su mujer. Ella se ha aguantado mucho por no verse en la calle y también por el qué dirán, pero ya no aguantó más y tuvo que parar esto por su hijo”.

La psíquica aseguró que el presentador de televisión no le quitará a su hijo a Vanessa Lyon, a pesar de que él contará con la ayuda de personas muy importantes: “El mundo tiene que saber que él tiene un problema psicológico y mental, él no será feliz con ninguna mujer porque el del problema es él y no lo quiere reconocer”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).