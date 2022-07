Niurka Marcos estalla contra Daniella Navarro y le lanza advertencia.

La vedette cubana revela datos sobre sus audios con Mayeli Alonso.

Niurka dice lo peor de Mayeli Alonso. Niurka Marcos lanza advertencia. El día de ayer Juan Rivera se encargó de realizar una transmisión en vivo a través de YouTube e Instagram, donde tuvo como invitada especial a nada más y nada menos que Niurka Marcos. Dicho live se realizó precisamente a la misma hora que se estaba transmitiendo el programa de ‘La Casa de los Famosos’. En la transmisión que el hermano de Jenni Rivera compartió tocaron varios puntos en contra de Telemundo, la vedette cubana reveló varios detalles de lo que ocurría tanto dentro como fuera del famoso reality show, pero eso no fue lo único sino que también aprovechó ese momento para lanzar una advertencia a Daniella Navarro. Niurka sigue causando polémica tras su salida de La Casa de los Famosos Luego de que la vedette cubana dejara al descubierto las cosas que la producción de La Casa de los Famosos estaba realizando de manera errónea no dudó en seguir compartiendo datos que nunca antes han sido revelados por algún otro de los eliminados del famoso reality de Telemundo. En el live que realizó Juan Rivera se le escucha decir a Niurka que el programa estipuló algunas clausulas que todos los integrantes deben acatar, “Pusieron una norma obligatoria de que nadie podía caerle a cachetadas ni ripiarse a nadie, porque sí alguien ripiaba o caía a cachetadas o a golpes, cuando yo me di cuenta que pusieron esa clausula estricta es que ellos me estaban preparando adentro dos o tres granadas”, señaló la cubana.

La cubana revela datos jamás antes hablados del famoso reality "Para que todavía esas gárgolas tuvieran el valor de enfrentarme, porque si ellos no ponían esa clausula tú sabes cómo hubieran llovido las cachetadas y los jalones de pelo, la zambullida en la piscina", agregó a sus declaraciones Niurka Marcos a través del live que realizó Juan Rivera en su canal de YouTube. "Incluso tergiversaron el contenido, lo manipularon para pasarlo en la gala y quedó cómo la que me había puesto en mi lugar a mí o sea, 'la gárgola nalgona puso en su lugar a Niurka'… Se me metió en el camerino uno de los ejecutivos y le dije, 'oye por eso pusiste la clausula esa ¿verdad? De que no puede haber golpes ni nada'", luego de eso fue que Niurka lanzó la advertencia para Daniella Navarro.

Niurka Marcos le lanza advertencia a Daniella Navarro “‘Dile a tu gárgola que la espero afuera papacito’, que yo tengo tú sabes, mucha paciencia yo ha una personita que hoy quiero mucho esperé un año y dos meses y le reventé la jeta por meterse con mis hijos, o sea que por la gárgola nalgona puedo esperar 5 años y a mí no se me va a olvidar, de todas formas le voy a reventar la jeta”. Así fue como reaccionó el día de ayer la vedette cubana. Posteriormente tocaron el tema sobre Mayeli Alonso, recordemos que entre ellas dos tampoco las cosas están muy bien que digamos, por lo que Juan Rivera le preguntó que fue lo que sucedió con la ex de su hermano Lupillo Rivera, por lo que Niurka le comentó que los audios originales pudieron haber sido manipulados por Telemundo sí ella no hubiera respaldado los originales.

La vedette revela que pasó con los audios entre ella y Mayeli Alonso "Al imperio bebenius yo le entregue los audios y ellos impidieron de que la cadena Telemundo y sus programas los editaran y los manosearan que ese es su peor pecado, ese es su 'talento' de ellos por eso yo todo lo grabo mijo, por eso a donde quiera que yo voy tengo a mi gente y a mi producción grabándolo todo para que ellos no editen nada". "El caso es de que Mayeli y yo nos llevamos muy bien en 'Rica Famosa Latina' y ella reconoce en un audio que yo fui como su coach y que la ayudé a entender el proyecto y saber manejar el proyecto porque cuando ella era la mujer de Lupillo no salía de ahí de ser la mujer de Lupillo", expresó Niurka Marcos.

Niurka asegura que Mayeli Alonso la había buscado para que la ayudara "Cuando llegamos al hotel ella me llamó porque quería que la apoyara en el bullying porque estaba gordita, ella me dijo 'estoy gordita y no quiero que me hagan bullying', yo le dije 'tú tranquila mija que yo les tapo la jeta a quien te diga gorda yo le pongo un estate quieto', le dije 'pero sí tú quieres que seamos enemigas también podemos interpretar ese papel, tú sabes yo no tengo problemas", compartió la vedette de origen cubano. Luego habló del cambio que tuvo Mayeli hacía la cubana,"Parece que le gustó ser más enemiga y pensó que Laura le iba a dar más rating yo creo, se convirtió en una de esas enemigas que pura estupidez dijo, por ejemplo miró a la cámara y le dijo al público que eran unos hipócritas, ella dijo que estaba allá adentro perdiendo su tiempo y su dinero".

La ex de Lupillo Rivera decidió ponerse en contra de la cubana Pero ahí no termina todo, pues aseguró que dentro de La Casa de los Famosos la ex de Lupillo Rivera también estuvo hablando de La Diva de la banda, "Un día se puso a hablar de Jenni como si fueran íntimas amigas como si se llevaran así súper íntimas, súper amor… 'Súper Jenni me ama', 'La súper promociono' y se le olvidó que un día en Rica Famosa Latina ella me contó que los Rivera no la toleraban". "Le dije que que yo sí podía hablar cosas, 'Yo sé más que tú mija y lo que yo veo es que te estás colgando y quieres ser la mala copia de esa señora tan chin… o sea eso no va a pasar'", señaló Niurka dejando totalmente hundida a Mayeli Alonso luego de que tuvieran roses dentro de La Casa de los Famosos.