Pese a que no ofreció su nombre ni quiso mostrar su rostro, la madre de la víctima dijo en español a una reportera de Telemundo el jueves 14 de julio que su hija estaba “bien” y que “todo lo que dicen de (Gerson Fuentes) es mentira”. No se precisó si existe algún vínculo familiar entre el victimario y la víctima, una mexicana quien habría sido violada al menos en dos ocasiones.

El propio Biden se pronunció

Por otro lado, un legislador estatal e incluso el presidente Joe Biden se mostraron horrorizados de que la niña tuviera que salir del estado para abortar. “Diez años; violada; embarazada de seis semanas; ya traumada”, expresó Biden la semana pasada. “(Ella) se vio obligada a viajar a otro estado. Imagínense ser esa niña. ¿Alguien cree que es la opinión mayoritaria que eso no debería poder ser tratado, en cualquier otro estado de la nación? ¿Una niña de 10 años debería ser obligada a dar a luz al hijo de un violador? Te puedo decir que no. No se me ocurre nada más extremo”.

La senadora estatal Tina Maharath (demócrata por Columbus), quien ha patrocinado la legislación que permite a los habitantes de Ohio demandar por un embarazo no deseado, dijo que la actual ley estatal es devastadora. “Me siento aliviada de que haya tenido los recursos para salir de Ohio para someterse a un procedimiento médico necesario”, enfatizó.