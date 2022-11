Una camioneta que viajaba en el lado equivocado de la carretera atropelló a 22 reclutas de la academia del alguacil del condado de Los Ángeles en una carrera de entrenamiento alrededor del amanecer del miércoles e hirió gravemente a cinco de ellos, dijeron las autoridades e informó la agencia The Associated Press.

El alguacil Alex Villanueva dijo que el rango de las lesiones más graves incluía traumatismo craneal, huesos rotos y “pérdida de una extremidad”. Los aprendices incluyeron reclutas para el Departamento del Sheriff y varias agencias de policía locales, informó The Associated Press.

Al momento del accidente, también destacaron que el hombre también obtuvo heridas -de no gravedad- del accidente, indicó Fox 11. El vehículo donde viajó el sospechoso quedó destrozado de la parte frontal, debido al duro impacto. La policía del condado, se encontraba en el lugar de los hechos investigando la causa del incidente.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El subjefe de CHP, Charlie Sampson, dijo que unos 75 reclutas corrían en formación hacia el norte en la calle cuando el vehículo hacia el sur se desvió hacia el carril opuesto y golpeó a las víctimas. Por su parte, Sampson dijo que se investigarán todas las posibilidades, desde un acto intencional hasta una conducción bajo los efectos del alcohol, informó AP.

El accidente ocurrió justo antes de las 6:30 a.m., en los suburbios de Whittier, donde se encuentra una academia de entrenamiento. Los reclutas corrían en cuatro columnas con dos autos de radio en blanco y negro y ocho “guardias de carretera” con chalecos reflectantes, dijo el capitán Patrick Mcdonald, capitán de la academia, indicó The Associated Press.