“Antes de que pasara esto yo lloraba muy a gusto, o sea, lloraba muy en actuación, en lo que yo sé hacer, me explayaba de la mejor manera, me caían dos, tres lágrimas; y después, a pesar de que yo traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar (en las escenas) porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido”, expresó la artista.

Aracely Arámbula confiesa que había momentos en que simplemente se derrumbaba

En otra parte de esta transmisión en vivo, ‘La Chule’ reveló que en ocasiones tenía que controlarse, pues después de que gritaban ‘corte’, los demás siguen en lo suyo, pero lo que a ella le pasó fue que estaba enfrascada en su dolor: “Entonces, estaba como que arriba, abajo, arriba, abajo. Y le agradezco mucho a mi coach que estuvo conmigo de la mano, nunca me soltó y a todo mi equipo. Había momentos en que me derrumbaba y de repente me iba al cámper…, del dolor que traía no podía ni hablar fuerte”.

“Lloré tanto en la novela y sigo llorando en casa porque de alguna manera estoy viviendo lo que no había podido vivir, mi duelo… Pero trato de estar bien porque se lo dedico a él con toda el alma y él sabe que lo amo y se lo dije 20 millones de veces y más y se lo digo diario y se lo sigo diciendo”, compartió Aracely Arámbula.