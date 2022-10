Chamonic adelantó que publicaría el supuesto video de la pelea entre Canelo y Eduin Caz en su cuenta de Instagram, luego de que cientos de internautas exigieran que publicara el clip. La influencer publicó una serie de historias en las que explicó que no lo publicaría pues habría sido amenazada para que no subiera el contenido. ARCHIVADO DE: Chamonic es amenazada canelo

¿Quién la amenazó?

Sin decir nombres ni señalar a ningún integrante de Grupo Firme, la creadora de contenido dio a entender que fue una persona cercana al grupo de regional mexicano quien se molestó con ella por intentar publicar el video, por lo que le pidieron que “respetara”.

“La persona en cuestión fue con una persona que yo conozco, fue a ‘mitotearle’ ‘dile a Chamonic que no saque el video, que por respeto y aparte grabó una conversación entre Carin y este otro cantante’, mentira yo no grabe nada, yo se respetar, yo no miento, soy chismosa pero no mentirosa porque todo lo que les he dicho es verdad”, dijo. ARCHIVADO DE: Chamonic es amenazada canelo