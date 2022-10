Encuentran posibles restos de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri

Encuentran restos madre Luis Miguel: El padre de Luis Miguel habría ordenado que ‘desaparecieran’ a Marcela

El padre de Luis Miguel ha sido foco rojo en la desaparición de Marcela Basteri por muchos años, pues incluso han salido testimonios que indican que tuvo algo que ver con este misterio. Según indicó la revista Tv y Novelas, el actor Andrés García habló en el año 2018 para el programa de radio ‘Todo para la mujer’, revelando que supuestamente, Luisito Rey había ordenado desaparecer a su esposa.

El intérprete de origen español, habría ordenado al Ex Jefe de la Policía Capitalina, desparecer a su esposa, la madre de Luis Miguel. “El negro me dijo: ‘Oye, Luisito me está pidiendo que haga esto'”, también aseguró el actor que se lo contó a Luis Miguel y supuestamente el habría respondido “Qué vergüenza me hace pasar mi padre”. Las teorías más ‘creíbles’ sobre la desaparición de la madre del Sol de México, han sido en su mayoría ligadas al padre del cantante. Archivado como: Encuentran restos madre Luis Miguel