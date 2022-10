La periodista reveló también que, en estas charlas, poco a poco se fue generando una confianza tal que incluso la actriz mexicana se reía en varias ocasiones: “Platicaban ellas, platicaba Verónica, más ellas que Verónica, Vero solo como que contestaba y si, hay varios temas que tocó que nunca debió haber tocado, pero yo decía que a nivel global, no creía que lo hubiera hecho con mala intención”.

“Para ser exactos, hay 3 o 4 momentos, en donde la conversación no es la adecuada para estar teniendo con algunas jóvenes y mucho menos, menores de edad, pero lo que yo decía, según lo que yo investigué, es que estos chats empezaron con las niñas que se manifestaban como fans de Verónica Castro”, expresó Ana María Alvarado.

“Entonces, yo vengo aquí a Sale el sol y cuento eso, que ella es generosa, y zas, que empiezan los mensajes de que ‘qué bárbara, dijiste puras mentiras, que mal que digas que yo les pago dinero, se va a malentender que yo doy dinero para que las niñas me den algo a cambio, por favor di que mentiste’ y yo le traté de explicar que siempre la he apoyado y defendido porque así lo pensé y eso opiné”.

A punto de finalizar con esta ‘confesión’, la periodista mexicana se preguntó si Verónica Castro le ha ofrecido dinero a alguien para que hablen bien de ella: “Y yo le volví a explicar y ella volvió a decir que hace un año que no habla con estas chicas y que ella se salió del chat porque vio la maldad que tenían las jóvenes y que eu un chate externo se ponían de acuerdo para perjudicarla”.

¿Le intervinieron sus teléfonos a Ana María Alvarado por ‘encargo’ de Verónica Castro?

Ana María, quien también colabora en el programa de radio de la periodista Maxine Woodside, contó también que Verónica Castro le mandó decir que aclarara lo que había dicho, además de que sus abogados estaban enterados con las personas con las que ella chateaba, así como lo que escribiía en sus chats y en sus redes sociales, ¿se trata de una amenaza?

“Entonces, eso es lo que ella dice, no sé si fue una amenaza, si me quiso decir algo, pero pues creo que no tendría bases para demandarme porque solo la había defendido… Mi teléfono está libre de persecución”, reveló la periodista mexicana. Tal parece que a esta historia le falta mucho por contar y está lejos de llegar a su fin (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).