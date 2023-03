Adamari López no pudo faltar al gran evento y boda de la famosa pareja, en donde queda más que claro que disfrutaron un gran rato, pues los videos en donde se le ve a la conductora de ‘Hoy Día’, comprueban que no paró de bailar y gozar en toda la noche.

Es así como hay quienes le dedican mensajes con gran amor para la también actriz originaria de Puerto Rico. La ex de Toni Costa, recibió quizás uno de los mensajes más llenos de amor y en donde le demuestran el gran cariño y aprecio que se le tiene…¿De quién se trata?

Carlitos publicó un video en Instagram de los mejores momentos que vivieron durante la boda de Lele Pons y Guaynaa, en las imágenes podemos ver como ambos como pareja, no pararon de bailar junto con los demás invitados, y se nota que la pasaron excelente. Archivado como: Adamari López recibe el mensaje más romántico

Adamari no estuvo sola durante la fiesta, pues su gran acompañante fue nada más y nada menos que Carlitos, su gran amigo. Cuando muchos pensaban que se trataba de una date, Adamari decidió que la acompañara la persona que más la ha apoyado y su mejor amigo.

Le dedica unas bellas palabras que comprueban el gran amor que le tiene a la conductora

Pero lo que más acaparó la atención, fueron las lindas palabras que Carlitos le dedicó a Adamari, en donde no quedó ni la más mínima duda que es una persona bastante importante para él en su vida y el gran amor que le tiene a la conductora de ‘Hoy Día’.

“Que mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean y anoche durante la boda de @lelepons y @guaynaa … Yo orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta… ¿les gustaron nuestros looks?”, dijo Carlitos.