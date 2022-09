¡Este es el hombre que se adueña el corazón de Adamari López!

El es el mejor amigo de Adamari López

La persona que conquistó el amor de la boricua

¿Le gustan los hombres? Él acaba revelando la verdad

Hombre adueña corazón Adamari. Los fans de Adamari López son consientes de todos los altos y bajos que la influencer y presentadora de televisión ha afrontado a lo largo de su vida en el amor, pues sus relaciones no han sido del todo triunfales, ha tenido bastantes tropiezos en el amor, y le han roto el corazón en más de una ocasión.

Pero, hay una hombre que siempre ha estado en el corazón de Adamari, y que ella siempre va a querer por ser alguien que la ha apoyado en sus momentos más difíciles. Ahora, esta persona está en busca del amor, pero no precisamente quiere conquistar el corazón de Ada, aquí te contamos los detalles.

¿Quién es el dueño del corazón de Adamari?

Su nombre es Carlitos, y es íntimo animo de la conductora boricua. Es el nuevo integrante del programa UniMás, conducido por Ana Patricia y Rafael Araneda. Este atractivo puertorriqueño ha conquistado a Adamari y ha tenido su cariño por varios años.

Sin embargo, Carlitos busca el amor de otro hombre, no como muchos pensaban que conquistaría el amor de la boricua. “Mi nombre es Carlitos, tengo 39 años, soy de Puerto Rico pero vivo en Miami y vengo a buscar al hombre con el que me quiero casar. Estudié periodismo en Puerto Rico, pero me dedico al personal management de artistas porque el entretenimiento siempre ha sido parte de mi vida”, reveló al programa. Archivado como: Hombre adueña corazón Adamari