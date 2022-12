Tras su rompimiento con Toni , no son muchos los hombres con los que a Adamari se le ha relacionado, y aunque su ex ya tiene una novia de quien se dice estar bastante enamorado, la verdad es que la conductora de ‘Hoy Día’, ha estado sola todo este tiempo.

“Carlitos es la persona de confianza de Adamari, y la acompaña a donde quiera, dejen los comentarios fatulos”, “¿Una mujer no puede tener un amigo porque enseguida viene la pregunta si sin pareja? Están muy mal, normalicen la amistad entre un hombre y una mujer”, ” No son pareja, son mejores amigos, Carlitos es gay y es divino”, dijeron algunos usuarios ( VER VIDEO AQUÍ ). Archivado como: Adamari se pasea con un hombre

¿Qué dijo la boricua sobre Toni?

“No podíamos continuar, no era saludable para mi continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija y a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir y me dio el regalo más grande que es mi hija, seguiremos siendo familia por mi hija…”, compartió.