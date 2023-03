“Me lo quería oscurecer, quería el cabello como un castaño, mi pelo tiende a ponerse naranja… Le dije (al estilista) que quería un castaño lindo. Entonces esta persona no hablaba inglés, ni español, solo hablaba turco, y con el traductor, yo me guie con una foto de un trabajo que esa persona ya había hecho, le dije: “Quiero esto…”, relató al comienzo.

La conductora mexicana, que actualmente está viviendo en Argentina, reveló que tomó una mala decisión en cuanto a su cabello, y por ende está sufriendo consecuencias como la pérdida de éste. “Les voy a decir algo, ahora sí que uno valora lo que tiene cuando lo pierde, estoy preocupada de que se me empiece a caer el pelo o se dañe más, todo por no haberlo cuidado”, comenzó diciendo.

Karina Banda asegura estar destrozada: No veía que las cosas salieran como ella esperaba

Karina Banda se comenzó a percatar de que al momento de estar pintando su cabello, éste no tenía la misma reacción que esperaba. “Me empiezan a pintar el cabello y veo que el pelo me lo empiezan a decolorar, yo no entiendo por qué me lo está decolorando, y no solo eso…”

“Sino que me lo decoloró tanto que mi pelo estaba blanco y yo con cara de asustada, pero no preguntaba nada, dije ‘él sabrá lo que está haciendo'”, relató la esposa de Carlos Ponce a su live en Facebook, sincerándose de los problemas que ha afrontado con su cabello recientemente. Archivado como: Karina Banda asegura estar destrozada