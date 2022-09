Al estar relacionada con diversas polémicas, hace un par de días salieron a la luz los videos prohibidos de Lizbeth Rodríguez, los cuales causaron asombro por parte de sus seguidores, pues sin duda alguna no se imaginarían esta reveladora faceta de la también influencer.

Pues al no tener pena alguna de compartir ‘íntimos’ momentos de sus supuesta relación con la hija del rockero mexicano Alex Lora , Lizbeth ‘deleita’ a sus seguidores con sus reveladoras imágenes que comparte en Instagram e incluso con ‘picantes’ vídeos.

La influencer mexicana nuevamente se encuentra en polémica, esta ocasión no es precisamente por mostrarse besándose con su supuesta novia Celia Lora . Ahora, revelan los videos prohibidos de Lizbeth Rodríguez enseñando todo, te contamos los detalles.

¡Casi se le cae la blusa!

Por otra parte, otro de los ahora virales videos prohibidos que fueron revelados, se encuentra en Youtube, en el que se ve a la conductora junto a su ex compañera de ‘Badabun’, Kim Shantal, bailando y mostrando sugerentemente sus cuerpos.

En particular, Lizbeth Rodríguez utilizaba un pequeño top verde limón que cubría su pecho y que dejaba muy poco a la imaginación, sin embargo, esto no fue impedimento para que Liz bailara al compás de la música sin importarle que casi se le sale ‘todo’, pues se notaba que no tenía brassiere.

Da click aquí para ver el video de Lizbeth Rodríguez: https://www.youtube.com/watch?v=tbgDjjPseSI