El actor mostró una prueba de Covid-19 donde confirma sospechas

En la fotografía Mauri aparece sosteniendo una prueba Covid, misma que dio como resultado positivo. Esto creó gran preocupación en sus seguidores ya que el año pasado vivió uno de los momentos más aterradores tras estar a punto de perder la vida por dicho virus.

“Otra vez COVID!! Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla,Carlita,Toño y Pablo por cuidarme!!

Los quiero mucho!!”, se puede leer dentro de la descripción de la imagen. Archivado como. Toño Mauri positivo Covid.