William Valdés está preocupado por su familia tras huracán ‘Ian’ en Cuba

El presentador cubano asegura que no sabe nada de su familia de Cuba

Cuba pasa por momentos difíciles tras huracán Ian

William Valdés está preocupado por el bienestar de su familia William Valdés preocupado por familia. El huracán Ian provocó un rastro de destrucción a su paso por Florida, dejando varada a la gente en viviendas inundadas, interrumpiendo el paso por el único puente a una isla barrera, destruyendo un muelle histórico y dejando el jueves a más de 2,5 millones de personas sin electricidad, informó Associated Press. Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos, atravesó la península de Florida el miércoles por la noche. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron por un radio de hasta 665 kilómetros (415 millas), empapando gran parte de Florida y la costa sureste del Atlántico, Pero ahora quien está preocupado por su familia en Cuba, es el carismático presentador William Valdés, quien notificó a sus fans que está pasando por momentos de tensión por su familia. William Valdés preocupado por familia: Da mala noticia el presentador cubano El presentador cubano de 28 años, ha levantado preocupación entre sus más fieles seguidores, pues el día de hoy publicó una fotografía de la bandera de cuba, mientras que escribió un mensaje dedicado a su familia que se encuentra en Cuba, pues asegura no saber nada de ellos… "Una gran parte de mi Cuba esta destruida por el paso del Huracán Ian. Aun no me he podido comunicar con mi familia. Mucha fuerza en estos tiempos", escribió seguido de la fotografía el presentador de 'Venga la Alegría', William Valdés en su cuenta de Facebook.

Le envían mensajes de apoyo Los fanáticos del también actor cubano han estado al pendiente de futuras noticias sobre los familiares de Valdés, con más de 900 likes, la gente le comenzó a mandar mensajes de apoyo por el difícil momento, pues aseguran que las cosas se están poniendo graves por el huracán que viene desde los EEUU. "Espero que esté bien tu familia, bendiciones", "Ánimo William, ellos están bien, solo mantén la calma. Dios esta con todos", "Ánimo Will hermoso , todo lo estará bien", "Ánimo Will, todo saldrá bien, con la bendición de Dios", comentaron algunas personas en su Facebook oficial.

William Valdés preocupado por familia: Cumple su sueño de cantar en solista Recientemente el actor y presentador cumplió uno de sus más grandes sueños, cantar en solista. Dicho sueño aseguró el cubano que lo ha tenido presente por varios años, pues ahora lo cumplió y de la forma más inesperada, sin embargo no obtuvo el recibimiento que esperaba, pues levantó una ola de críticas. William, quien fue integrante de la agrupación CD9, lanzó un sencillo en solista, y así lo hizo saber por medio de una publicación: "Muchas veces me dijeron que no, muchas y muchos, nunca creyeron en mí, pero no me di por vencido. Finalmente voy a cumplir un gran sueño: este 22 de septiembre sale una canción que también es tuya", dijo.

Lo critican por ¿falta de talento? El cubano cantó su sencillo 'Playa en la ciudad' en el programa Venga la alegría de TV Azteca, del cual forma parte desde hace varios años tras su paso por Despierta América, sin embargo, fue objeto de una lluvia de críticas, y más tomando en cuenta que él fue de los más estrictos con Jolette, a quien se le recuerda por su paso por el reality show La Academia. "¡Qué falta de talento! Ni el playback sabe hacer. Me sorprende que Horacio Villalobos 'crítico de primer nivel' esté de aplaudidor", "Canta pésimo", "La realidad es que hasta a sus compañeros les da pena ajena", "Parecía que estabas en un concurso de preescolar, William", "No cantas, no bailas, no actúas, estabas usando playback y aun así no pudiste hacer nada bien, todo lo hiciste mal, te falta todo, cantas espantoso, no sé qué haces aquí" (VER VIDEO).