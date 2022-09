Eduardo Ochoa da la cara sobre lo sucedido y manda un mensaje

Con una gorra y vestido de negro, Eduardo Ochoa quien quedó en sexto lugar en el reality show de ‘La Academia 20 años’, dio la cara visiblemente acongojado y sin ser tan explícito en dar detalles sobre si se encontraba con Jesús Sonqui al momento de su asesinato, fue evidente que está afectado por lo acontecido.

“Hola qué tal, mi nombre es Eduardo para la gente que no me conoce y para quien me conoce y que han estado preguntando por mi estado de salud y que si qué pasó, que no he subido nada, qué esta pasando conmigo”, comenzó explicando el cantante de música grupera que aparece junto a Jesús Sonqui en sus últimos momentos de vida.