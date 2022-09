Cabe señalar que la cantante no especificó el tipo de lesiones o cuál había sido el accidente que había tenido Eugenio Derbez, escribió a través de un comunicado oficial que las heridas que obtuvo son delicadas y por esta razón el actor será operado, ante esto muchas dudas sobre su salud han surgido.

No es un secreto que las redes sociales ya son parte de la vida diaria de muchas personas incluyendo a las figuras públicas, pues es un medio por el que los famosos pueden compartir con quienes siguen sus cuentas, todo lo que acontece a su alrededor, ya sea por ellos mismos o por otros medios de comunicación dedicados a la farándula.

Aseguran que Vadhir golpeó a Eugenio Derbez y le fracturó el hombro

Fue a través de la cuenta de Chamonic 3 en dentro de la plataforma de Instagram que se compartió dicha fotografía, dentro de su descripción se aprecia lo siguiente: “Según Alejandro Zúñiga. Vadhir Derbez abría golpeado a Eugenio y le quebró una costilla y el hombro , pues esta versión al parecer la abría dado una fuente cercana al actor y muy confiable”, expresó.

“También esto toma veracidad por que Vadhir no a mencionado nada sobre esto y José Eduardo no sabía del accidente de su papá y que había pasado hasta días después , también en el en vivo Eugenio se vio muy sentimental incluso con lágrimas en los ojos y él mismo dijo yo jamás lloro y ahora ando sensible ,todo apunta a que es por esta razón”, finalizo la descripción de Chamonic 3. Archivado como. Vadhir golpeó Eugenio Derbez.