Un video que fue compartido a través de la plataforma de Tik Tok ha causado gran revuelo y se ha convertido completamente viral , esto después de que una mujer descubriera la infidelidad de su esposo. Esta no sería la primera vez que un caso así se expone mediante las redes.

Hombre infiel se vuelve viral en TikTok

En el video donde se mostró la conversación que confirmó la infidelidad por parte del hombre se supo que la joven con la que estaba saliendo tiene tan solo 20 años, dejando de lado a su esposa e hijos. La conversación de WhatsApp se volvió completamente viral en Tik Tok con más de 3 millones de reproducciones.

Los mensajes que la mujer encontró a su esposo lo ponen en clara evidencia pues entre ellos se puede leer que la jovencita le reclama por no tomarla enserio, “Es que yo pensé que me ibas a tomar enserio pero me estás haciendo mucho daño”, argumentó la chica de 20 años, “Pero si soy casado y te lo dije, sabes que era casado desde el principio ¿cómo querías que te tomara enserio”, respondió el infiel. Archivado como: Mujer descubre infidelidad TikTok.