Las pandillas hispanas están creciendo en Yakima

«Abrumados por los gastos del funeral, recurrimos a la comunidad en busca de apoyo… con la esperanza de darle… la despedida que se merece», finaliza la cuenta Unikque Ramirez.

El periódico Yakima Herald publicó el artículo Yakima coalition looks at the connections between gangs and domestic violence (Coalición de Yakima analiza las conexiones entre pandillas y violencia doméstica).

Según el reportero que firma el artículo, publicado en diciembre del 2023, el fenómeno de las pandillas hispanas es relativamente nuevo en Yakima, Washington.

Por ahora un de las grupos hispanos predominantes en esa ciudad son los violentos pandilleros llamados Sureños según diversas corporaciones policiacas.