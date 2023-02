La situación entre la pareja es contratante, pues por un lado Tommy Mottola se muestra muy amoroso en redes sociales, mientras que Thalía ya no publica nada junto a su esposo e incluso deja ‘pistas’ para desatar rumores de que en efecto están separados, aunque no se sabe bien por qué, pero todo indica que por infidelidad.

A días de que Leslie Shaw, la que fuera señalada como la presunta ‘tercera en discordia’ entre Tommy Mottola y Thalía desmintiera que no tenía nada que ver con el empresario , en pleno 14 de Febrero, Día de San Valentín, el esposo de la mexicana le mandó una felicitación por demás amorosa… pero la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ lo ignoró y prefirió demostrar que está mejor sola…

Tommy Mottola demostrando su amor, pero la respuesta de Thalía fue contundente: estoy mejor sola y me amo a mí misma… Al menos eso dejó ver a sus millones de seguidores de Instagram en un video en el que además de su potente mensaje de amor propio, utilizó la reciente canción de Miley Cyrus ‘Flowers’ que habla precisamente de no depender de ninguna pareja para amarse.

¿Thalía duerme sola y ya lo confirma sin pudor?

Mientras las especulaciones se desatan, el mensaje de Thalía en pleno San Valentín fue claro: “I can buy myself flowers!!! Yo sola puedo comprarme flores ¡Feliz día de San Valentín bellezas! #MyValentines”, dedicó en la descripción de su video a todos sus seguidores… ¿y el mensaje para Tommy Mottola?

Rápidamente le comentaron las sospechas: “Una poderosa y soltera reina”, “Thalía ya está separada, me mocho un hue…”, “Ella es una dama, vive su proceso en privado, amando se a ella misma, sin tiraderas y bulla. Mis respetos y admiración”, “Esa canción es hermosa y no necesariamente indica que ella está separada del esposo”, “Creo que los rumores son ciertos”, “Siento que Thalia se separó por qué si no por qué pone esta canción”, “Sí es cierto lo de su esposo”, “Ya se separó nuestra Thalia y está facturando y comprando sus propias flores y amamos”.