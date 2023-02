“Podría matar a mi ex”: Shakira sorprende en San Valentín (VIDEO)

La cantante colombiana causa polémica

En pleno Día del Amor y la Amistad, Shakira manda ‘contundente’ mensaje

¿Indirecta para Piqué?

El torbellino entre la amada cantante latina Shakira y su ex pareja Gerard Piqué, parece no terminar, ahora la autora de ‘Monotonía’ causa asombro en las redes sociales con un video publicado donde parece no superar la ruptura amorosa. “Podría matar a mi ex”: Shakira sorprende cantando en San Valentín.

En video publicado en la cuenta de Instagram de Shakira, alcanzó más de dos millones de vistas en menos de 24 minutos, en él se ve a la cantante limpiando con una escoba en lo que aparenta ser una cocina, en tacones y con cara de supuesta tristeza.

“Podría matar a mi ex”: Shakira sorprende en San Valentín

En la grabación canta la canción ‘Kill Bill’de la cantante y compositora estadounidense Sza, en la cual básicamente traducida al español en algunas de sus frases dice “podría matar a mi ex” y asoma la posibilidad de no haber superado la etapa amorosa.

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, fue la estrofa exacta que entonó la famosa de origen colombiano.