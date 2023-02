La conductora de Hoy Día sorprendio a todos en redes sociales al revelar quien es el amor de su vida, dejando en claro lo que siente por su ex Toni Costa. Pues el bailarín se ha mostrado muy feliz al lado de la influencer mexicana Evelyn Beltrán , ¿No es su querida hija Alaïa su verdadero amor?

El día de San Valentín ha llegado, al ambiente se llena de corazones y el amor abunda por todas partes. Las celebridades no desaprovechan la oportunidad para presumir en redes sociales lo bien que les va en el amor. Mientras que Adamari López ha hecho una confesión.

¿Adamari no siente nada por Toni?

En algunas ocasiones, la conductora de Hoy Día ha subido videos dónde emplea el Voz en off con algunas frases dónde se refiere a relaciones pasadas. Sus seguidores han atribuido eso a que quiere mandarle indirectas a Toni Costa, aunque ella diga que ya lo ha olvidado.

Incluso se dice que trata de mandarle a la misma Evelyn Beltrán con audios como: “Ya no lo quise, te lo dejo”, “Con ese carácter nadie te va a aguantar”. Pero hasta ahora han demostrado que no tiene mucha relación, pues Toni ha dicho que su novio no conoce a Alaïa en persona.