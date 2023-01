Uno de los momentos que la gente más disfrutó del arranque de ‘La Casa de los Famosos 3’, fue cuando el hermano de Jenni Rivera tuvo que despedirse de su esposa Brenda antes de ingresar y la mujer le dio una bendición en oración que lo hizo llorar a mares, pero la gente no tuvo piedad con los comentarios a lo que sus ojos veían.

¿Será que como sucedió con Daniela Navarro y Nacho Casano, Niurka y Juan Vidal, así como Julia Gama y Rafael, se tendrá un romance dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’? La gente especuló que ‘La Materialista’ podría arrasar con los hombres en el reality, sin embargo aparentemente está casada, pero no le perdonaron que llegara casi desnuda con un provocador vestido.

La Casa de los Famosos 3 arrancó transmisiones por Telemundo esperando repetir el éxito de la segunda temporada , sin embargo las primeras quejas por los integrantes no se hicieron esperar, pues mucha gente aseguró que las ‘celebridades’ que entraron más bien son desconocidos que quieren hacerse notar, sin embargo, también se especuló lo que podría suceder entre Juan Rivera y una de las integrantes.

“La verdad no sé quién es ella pero ahora entiendo por qué la esposa de Juan Rivera lo despidió llorando, puede pasar de todo allí jajaja”, escribió una fanática ‘lilycaritatriste’ mientras se podía ver el contraste de las escenas del hermano de Jenni Rivera despidiéndose de su esposa mientras ‘La Materialista’ llegaba con sensualidad.

¿La gente piensa que Juan Rivera ‘caerá’ ante los encantos de ‘La Materialista’?

Muchos comentarios aparecieron sobre el hecho de que Juan Rivera se deje tentar por alguna fémina de La Casa de los Famosos 3 y la gente no se midió: “Para qué llora, va durar más un gas que ese pesado. Es la casa de los famosos no chismosos”, “Yameiry Infante Honoret La materialista, cantante, vedette y actriz Dominicana”, “No importa que quien publica aquí no sepa quien es ella, pero pensar que una mujer solo por que tuvo una entrada tan disparatada puede poner sus ojos en Juan es bastante atrevido”.

Los seguidores de este reality show esperan que suceda algo polémico: “A ver si no le comen el mandado a Brenda se van a comer al ratón”, “Se nota que es una ridícula vulgar”, “Ponle un cinturón de castidad y que se trague la llave la esposa”, “Como que serían buena pareja a cual más ordinario”, “Yo me fijé también que a Juan le llamó la atención la muchacha”, “Qué corriente”.